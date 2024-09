A polémica remonta a agosto de 2023, aquando da final do Mundial feminino. Todavia, o «caso Rubiales» persegue Jenni Hermoso nas redes sociais. Ainda que a jogar no México, a espanhola continua a receber ameaças e insultos.

Por isso, decidiu revelar um áudio, recebido via Instagram.

«Tens um pénis? Não me parece claro. Suponho que sim, pelas tatuagens que tens no braço, pareces o meu pai. És estúpida ou anormal? Quero que me expliques.»

«Um careca como Rubiales dá-me um beijo e torno-me gay, para me enterrar em dinheiro. E ainda reclamas? É esse o teu problema, és anormal.»

No princípio do ano, Jenni Hermoso lembrou que foi vítima de pressão, reiterando que o beijo de Rubiales não foi consentido.

O julgamento do antigo presidente da federação espanhola está agendado para fevereiro de 2025.