No futebol, tudo muda muito rapidamente. O defesa-central português Renato Veiga que o diga - jogou pela Juventus entre janeiro e maio, por empréstimo do Chelsea, e nesta quarta-feira vai defrontar o clube italiano ao serviço do Villarreal.

Veiga foi o jogador escolhido pelo clube espanhol para falar aos jornalistas, na antevisão do duelo da segunda jornada da Liga dos Campeões.

«Será um jogo especial, como todos os jogos da Liga dos Campeões. Vamos enfrentar um grande rival, mas o meu foco está no que tenho de fazer na partida e tentar conquistar os três pontos», começou por dizer.

Questionado se o facto de não ter assinado em definitivo pela Juventus foi uma «desilusão», Veiga rejeita. «Não, houve muitos fatores envolvidos... Agora estou feliz por estar aqui, num clube com uma grande história, e feliz por tudo o que a Juventus me deu», garante.

Renato Veiga, de 22 anos, fez 15 jogos ao serviço da Juventus e já cumpriu sete jogos pelo Villarreal esta temporada.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?