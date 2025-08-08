O Barcelona anunciou esta sexta-feira que Robert Lewandowski sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda e vai falhar o jogo de apresentação aos adeptos, no domingo, frente ao Como.

Na nota partilhada nas redes sociais, o emblema de Camp Nou não especificou o período de paragem do atleta.

«O jogador da primeira equipa, Robert Lewandowski, tem um problema no tendão da coxa esquerda. O atacante não está disponível para o jogo de domingo», relatou o clube catalão.

Recorde-se que, na última temporada, Lewandowski marcou 42 golos em 52 jogos pelos culés.