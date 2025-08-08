Lewandowski lesiona-se e falha jogo de apresentação do Barcelona
Internacional polaco sofre lesão no tendão da coxa esquerda
O Barcelona anunciou esta sexta-feira que Robert Lewandowski sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda e vai falhar o jogo de apresentação aos adeptos, no domingo, frente ao Como.
Na nota partilhada nas redes sociais, o emblema de Camp Nou não especificou o período de paragem do atleta.
«O jogador da primeira equipa, Robert Lewandowski, tem um problema no tendão da coxa esquerda. O atacante não está disponível para o jogo de domingo», relatou o clube catalão.
Recorde-se que, na última temporada, Lewandowski marcou 42 golos em 52 jogos pelos culés.
The first team player Robert Lewandowski has a hamstring problem in his left thigh. The striker is unavailable for Sunday's game and his recovery will determine his return. pic.twitter.com/cPnhjasxlk— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2025