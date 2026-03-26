O médio internacional espanhol Rodri falou à imprensa do seu país sobre o futuro da carreira e não rejeitou a hipótese de rumar ao Real Madrid.

O jogador de 29 anos do Manchester City, que até foi formado no rival Atlético, tem sido um nome muito falado para reforçar o meio-campo do Real Madrid na próxima temporada e abordou o tema.

«Ainda tenho um ano de contrato, haverá um momento em que teremos de nos sentar para conversar. Não se diz que não aos melhores clubes do mundo», disse Rodri à rádio espanhola Onda Cero, onde comentou também a recuperação da lesão e ainda da preparação para o Mundial.

Depois da lesão no joelho que o afastou dos relvados durante praticamente toda a época passada, Rodri está a voltar à forma depois de ter sofrido outra lesão, desta feita no tendão, que o afastou nos meses de novembro e dezembro.

«Decidi dar um tempo, parar e preparar-me bem, sabendo que a parte mais decisiva da temporada seria a partir de janeiro. Sinto que voltei a ser o Rodri que queremos», referiu o Bola de Ouro de 2024, que sobre a formação espanhola elogiou o selecionador Luis de la Fuente: «Desde que ele chegou, temos um lema muito claro: "Viver cada jogo como uma final. Estávamos a demonstrar o nosso potencial, pouco a pouco. Estou convencido de que a Espanha estará lá [na final do Mundial].»

Nesta paragem internacional Espanha disputa dois particulares, com Espanha e Egito, dia 27 e 31 de março, respetivamente.