Espanha
Há 24 min
«Obrigado, ídolo»: Rodrygo recebe camisola autografada por CR7
Internacional brasileiro está a contas com uma rotura de ligamentos e no menisco do joelho direito
DIM
Internacional brasileiro está a contas com uma rotura de ligamentos e no menisco do joelho direito
DIM
A recuperar de uma lesão grave que o afasta do Mundial 2026, Rodrygo recebeu um presente do seu «ídolo» Cristiano Ronaldo.
Através das redes sociais, o internacional brasileiro partilhou uma fotografia da camisola do Al Nassr autografada por CR7, com a seguinte mensagem: «Para o Rodrygo, um abraço. Cristiano Ronaldo». Juntamente com essa camisola, Rodrygo recebeu ainda uma do compatriota Ângelo, também ele jogador do conjunto saudita.
Recorde-se que Rodrygo sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito em março deste ano e só deve regressar à competição no próximo ano.
Obrigado Ídolo! 🫡 @Cristiano pic.twitter.com/96bJ3JIqj0— Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) May 31, 2026
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