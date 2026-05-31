A recuperar de uma lesão grave que o afasta do Mundial 2026, Rodrygo recebeu um presente do seu «ídolo» Cristiano Ronaldo.

Através das redes sociais, o internacional brasileiro partilhou uma fotografia da camisola do Al Nassr autografada por CR7, com a seguinte mensagem: «Para o Rodrygo, um abraço. Cristiano Ronaldo». Juntamente com essa camisola, Rodrygo recebeu ainda uma do compatriota Ângelo, também ele jogador do conjunto saudita.

Recorde-se que Rodrygo sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito em março deste ano e só deve regressar à competição no próximo ano.