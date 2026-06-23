Uma das relíquias mais emblemáticas da história do futebol espanhol desapareceu do Museu Legends, em Madrid. Trata-se da camisola utilizada por Iker Casillas na final do Mundial de 2010, disputada na África do Sul, na qual a Espanha conquistou o primeiro título mundial da sua história ao vencer os Países Baixos por 1-0.

A informação foi confirmada pelo próprio museu através de um comunicado divulgado esta terça-feira. Segundo a instituição, a ausência da camisola foi detetada durante uma inspeção de rotina realizada nas últimas horas.

«O Museu Legends comunica o desaparecimento de uma das peças mais emblemáticas da sua coleção: a camisola utilizada por Iker Casillas na final do Mundial da África do Sul de 2010», pode ler-se na nota oficial.

O museu, localizado numa das zonas mais centrais da capital espanhola, garante estar a investigar as circunstâncias do desaparecimento, mas não adiantou, para já, mais detalhes sobre o caso.

«Dada a relevância histórica e desportiva desta peça, o museu está a trabalhar para esclarecer as circunstâncias do ocorrido», acrescenta o comunicado.

A situação está a causar forte impacto em Espanha, uma vez que a camisola de Casillas era considerada uma das peças de maior valor simbólico da coleção. O guarda-redes foi uma das figuras da campanha triunfal da seleção espanhola no Mundial de 2010, competição em que a equipa orientada por Vicente del Bosque alcançou o maior feito da sua história.