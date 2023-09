O diretor-executivo da Sport Integrity Global Alliance (SIGA), Emanuel Macedo de Medeiros, deixou duras críticas a Luis Rubiales pelo beijo que deu a Jenni Hermoso após a conquista do título mundial de Espanha.

No âmbito da cimeira Thinking Football Summit, numa conferência que visava debater a integridade do desporto em diversas matérias, o advogado e líder da SIGA mostrou-se surpreendido com a atitude do presidente da Federação Espanhola de Futebol, que conhece pessoalmente.

«Conheço o Luis Rubiales há muitos anos. O que aconteceu surpreendeu-me e entristeceu-me porque não devia ter acontecido. Nenhum indivíduo, em posição de poder, pode tirar partido para fazer uma coisa daquelas», começou por dizer, criticando também tudo o que se seguiu no caso.

«Todos os episódios que se seguiram foram igualmente tristes de assistir. Uma mulher estava numa posição vulnerável, foi um trauma, um choque e ninguém a preparou para uma situação daquelas. Eu já vi isso acontecer em inúmeras situações, desta vez foi em frente a milhões, debaixo das luzes. [...] Levamos muito a sério estas situações. Não há dois lados para esta história. É uma abominação», concluiu.