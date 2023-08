Luis Rubiales anunciou que não se vai demitir da presidência da Federação Espanhola de Futebol e na declaração, na sequência do polémico beijo à jogadora Jennifer Hermoso, agradeceu a Fernando Gomes apontou como um dos grandes objetivos a organização do Mundial 2030, em conjunto com Portugal e Marrocos.

«Temos a possibilidade muito próxima de organizar um Mundial. Quero agradecer a Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e também ao presidente da Federação de Marrocos. Estamos muito próximos de trazer este mundial para Espanha com a dimensão positiva que isso terá e, digo-vos humildemente, que terei um pouco a ver com isso.»

Ao contrário do que era esperado, Rubiales surpreendeu ao anunciar esta sexta-feira que não vai deixar o cargo na sequência do «caso Hermoso».

«Não me vou demitir! Digam-me o que fiz? Um beijo consentido e querem-me tirar daqui? Vou lutar até ao fim», afirmou o técnico numa declaração na Cidade Desportiva de Las Rozas, nos arredores de Madrid.

Portugal, Espanha e Marrocos apresentam uma candidatura conjunta à organização do Mundial 2030 e têm como concorrentes a candidatura sul-americana, que tem Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai como países anfitriões.