O beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, que valeu a demissão ao agora ex-presidente da federação espanhola de futebol continua a fazer correr tinta.

E o dirigente continua a reclamar a inocência de um gesto que teve num «momento de euforia».

Num novo trecho da entrevista que deu a Piers Morgan, voltou a defender-se das acusações de que tem sido alvo.

«Foi um momento de felicidade, uma celebração. As minhas intenções eram nobres, tiveram zero de sexual, repito: zero. Não houve nada de conteúdo sexual, nem uma agressão. De maneira alguma foi uma agressão sexual», defende.

«O significado do beijo a Jenni Hermoso é o mesmo que se tivesse dado um beijo a uma das minhas filhas. Entre amigos e familiares é algo muito comum», reforça ainda.