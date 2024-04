Luis Rubiales negou, esta terça-feira, ter desviado dinheiro para a sua conta, assim como a utilização de terrenos na Arábia Saudita para construir hotéis.

Numa entrevista à «La Sexta», o antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol afirma que tudo aquilo que tem é fruto do trabalho que realizou ao longo da vida e desmente quaisquer associações a uma equipa de beisebol na República Dominicana.

«Estou aqui para dizer que é mentira que eu tenha terrenos para construir hotéis na Arábia Saudita. É mentira que eu tenha uma equipa de beisebol na República Dominicana. Tudo aquilo que tem sido dito e escrito nos mídia em relação ao dinheiro que tenho da minha conta não é verdade, tudo o que tenho é fruto do meu trabalho e das minhas economias», explica.

Quanto às viagens que realizou durante o mandato, Rubiales considera que um Presidente da Federação Espanhola «não tem de viver numa bolha fora da sociedade». Além disso, o antigo dirigente deixou algumas palavras sobre o beijo não consensual a Jenni Hermoso.

«Acho que qualificou as minhas palavras de uma forma manipuladora», afirma.

Recordar que o Ministério Público do país pediu dois anos e meio de prisão para Luis Rubiales, na sequência do episódio com a jogadora de futebol, e o dirigente é agora aguardado em Espanha para ser dar início ao julgamento.