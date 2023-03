Jorge Sampaoli já não é treinador do Sevilha, anunciou o clube espanhol em comunicado.

O treinador argentino não resistiu a mais um mau resultado - derrota no fim de semana com o Getafe - que deixou a equipa da Andaluzia novamente em risco de cair para os lugares de despromoção.

Sampaoli foi o segundo treinador do Sevilha nesta temporada depois do ex-FC Porto Julen Lopetegui, agora no Wolverhampton.

Segundo a imprensa espanhola, José Luis Mendilibar deve ser o substituto de Sampaoli e o anúncio deve acontecer ainda nesta terça-feira e ainda a tempo de orientar a sessão de treino marcada para o final da tarde.

O Sevilha está no 14.º lugar da Liga espanhola com 28 pontos, mais dois do que a primeira das equipas em zona de despromoção.