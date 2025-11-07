Espanha
Há 1h e 24min
VÍDEO: Espanha revela convocatória de Samu e a nova camisola
Avançado do FC Porto entre os eleitos de Luis de la Fuente para os jogos frente a Geórgia (15 de novembro) e Turquia (18 de novembro)
DIM
Avançado do FC Porto entre os eleitos de Luis de la Fuente para os jogos frente a Geórgia (15 de novembro) e Turquia (18 de novembro)
DIM
Samu integra a lista de convocados de Luis de la Fuente para os jogos frente a Geórgia (15 de novembro) e Turquia (18 de novembro).
Através das redes sociais, a seleção espanhola divulgou os 26 eleitos do técnico para os próximos compromissos internacionais, assim como a nova camisola principal para 2026. Recorde-se que, nesta fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, Espanha é líder do Grupo E com 12 pontos, mais três do que a Turquia.
Além do avançado do FC Porto, destaque para os regressos de Huijsen e Lamine Yamal à convocatória, assim como a ausência de Álvaro Carreras, sendo Grimaldo e Cucurella as opções disponíveis para o corredor esquerdo.
Assista aqui ao vídeo de apresentação da camisola:
RELACIONADOS
Arne Slot: «Estávamos a ser muito consistentes... mas a perder»
Turquia: 18 detidos no escândalo de árbitros suspensos por apostas no futebol
Lusitânia de Lourosa considera «pouco digna» a decisão de ir jogar ao Algarve
OFICIAL: Olympiakos renova com Costinha
Portugal dá tombo pela vaga extra, mas nem tudo é mau: as contas do ranking UEFA
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS