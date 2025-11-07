Samu integra a lista de convocados de Luis de la Fuente para os jogos frente a Geórgia (15 de novembro) e Turquia (18 de novembro).

Através das redes sociais, a seleção espanhola divulgou os 26 eleitos do técnico para os próximos compromissos internacionais, assim como a nova camisola principal para 2026. Recorde-se que, nesta fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, Espanha é líder do Grupo E com 12 pontos, mais três do que a Turquia.

Além do avançado do FC Porto, destaque para os regressos de Huijsen e Lamine Yamal à convocatória, assim como a ausência de Álvaro Carreras, sendo Grimaldo e Cucurella as opções disponíveis para o corredor esquerdo.

Assista aqui ao vídeo de apresentação da camisola: