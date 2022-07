Samuel Lino, avançado brasileiro que brilhou em Portugal ao serviço do Gil Vicente, vai jogar na próxima época no Valência por empréstimo do Atlético Madrid.

O jogador de 22 anos foi contratado neste defeso pelos colchoneros, mas acabou por não ter espaço no plantel de Diego Simeone e é cedido a outro histórico do futebol espanhol.

O negócio já foi confirmado pelos dois clubes.