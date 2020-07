A alegria depois de uma tremenda desilusão. Neste domingo, a derrota do Saragoça frente ao Oviedo (2-4) confirmou a subida do Cádiz ao principal escalão do futebol espanhol. A equipa esqueceu, assim, o choque da véspera, quando milhares de adeptos saíram à rua para festejar a provável subida de divisão e o Fuenlabrada estragou os planos com um triunfo em pleno Ramón de Carranza (0-1).



Teve de ser, portanto, o Oviedo a permitir a festa do Cádiz neste fim-de-semana, com os jogadores a juntarem-se para assistir ao encontro e torcerem pelo desaire do Saragoça, como viria a acontecer.



O Cádiz Club de Fútbol está de regresso a La Liga, 14 anos depois. A duas jornadas do fim da competição, ocupa o primeiro lugar na tabela classificativa, com cinco pontos de vantagem sobre o Huesca e sete sobre o Saragoça.

DIRECTO | ¡¡¡ESTAMOS EN PRIMERA!!! https://t.co/acUG81fNw0 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 12, 2020