A chamada de Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, é a grande novidade da lista de 24 jogadores que Luis Enrique convocou para a seleção espanhola, com vista aos jogos de apuramento para o Mundial 2022, no Qatar.

O ponta de lança, que era presença habitual na seleção sub-21, estreia-se na seleção principal, na primeira convocatória pós-Euro 2020, para os jogos com a Suécia (2 de setembro, em Solna), Geórgia (5 de setembro, Badajoz) e Kosovo (8 de setembro, Pristina).

De resto, Pedri e Pau Torres ainda estão de férias e ficam de fora da lista de Luis Enrique, enquanto Kepa, Thiago Alcântara e Fabián Ruiz não foram chamados por opção do selecionador.

Refira-se, por fim, que Abel Ruiz foi chamado enquanto outros jogadores, que estavam nas cogitações da crítica, como Rafa Mir, Brahim Diaz ou Rodrigo ficaram de fora.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Unai Simón, David de Gea e Robert Sánchez;

Defesas: Marcos Llorente, Azpilicueta, Eric Garcia, Loporte, Iñigo Martinez, Raul Albiol, Jordi Alba e Gayá;

Médios: Busquets, Rodri, Koke, Mikel Merino, Carlos Soler e Brais Mendéz;

Avançados: Pablo Fornals, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Adama Traoré, Álvaro Morata, Gerard Moreno e Abel Ruiz