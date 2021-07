Pedri, atleta do Barcelona e um dos jogadores do momento no Euro 2020, representando a Espanha, garantiu que quer jogar nos Jogos Olímpicos depois do Euro 2020.

O jogador de 18 anos diz que gosta de futebol, daí querer continuar a jogar nesta temporada.

«O Luis de la Fuente [selecionador olímpico] falou comigo antes de comunicar a lista para os Jogos Olímpicos. Eu adoro jogar futebol e adorava continuar a jogar, apesar de perceber a preocupação do Barcelona, porque já tenho muitos jogos feitos nesta época. Mas o que digo ao Barça é que vou chegar preparado para a nova época".

O jogador disse que «é uma loucura» aquilo que tem vivido nesta temporada. «É um sonho autêntico», expressa o jovem jogador do Barcelona.

Pedri, aos 18 anos de idade, tem sido titular indiscutível no meio campo da seleção de Luis Enrique, já leva 57 jogos nesta temporada, entre Liga Espanhola, Taça de Espanha, Supertaça de Espanha, Liga dos Campeões e Europeu. Passando as meias-finais e rumando à final, chega aos 59 jogos, aos quais se acrescentam três da fase de grupos dos Jogos Olímpicos, podendo chegar aos 62 jogos nesta temporada. Se não é um recorde, andará perto disso.