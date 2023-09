Montse Tomé, a nova selecionadora feminina espanhola, chamou quinze jogadoras que foram campeãs do mundo e que se tinham autoexcluído desta convocatória, através de um comunicado assinado por 39 atletas.

Esse comunicado, recorde-se, foi assinado por 21 campeãs mundiais, sendo que uma outra se retirou por completo da seleção, pelo que 22 das 23 campeãs do mundo não se mostraram disponíveis. A única que o fez foi Athenea del Castillo, do Real Madrid.

Curiosamente Athenea também foi convocada, juntado-se às contestatárias Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salón, Ona Batlle, Oihane Hernández, Laia Codina, Irene Paredes, Olga Carmona, Tere Abelleira, Alexia Putellas, Eva Navarro, Aitana Bonmatí, María Pérez, Mariona Caldentey e Esther González.

«Falei com elas todas, mas o que falámos fica entre nós. O que posso dizer é que vivemos uma situação especial e algo excecional. A Federação tem trabalhado para trabalhar com elas e estamos muito entusiasmados com o caminho que podemos fazer agora na Liga das Nações», justificou a selecionador Montse Tomé.

Relativamente à ausência da capitã Jenni Hermoso, a treinador garantiu que foi uma opção para defender a jogadora. «Estamos com a Jenni em tudo e com todas as jogadoras. A melhor forma de protegê-la é assim. Aliás, a melhor forma de ajudar as jogadoras é estar com elas e ouvi-las. Tenho trabalhado muito com Jenni.»

Lista de convocadas:

Guarda-redes: Misa, Cata Coll y Enith Salon

Defesas: Irene Paredes, Laia Aleixandri, María Méndez, Oihane, Olga Carmona, Ona Batlle, Mapi León

Médias: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira, Rosa Márquez

Avançadas: Athenea, Esther González, Eva Navarro, Mariona, Inma Gabarro, Amaiur Sarriegui, Lucía García.