Luís Enrique, selecionador de Espanha, em declarações no final do empate 0-0 frente a Portugal, em Alvalade:

«Fomos melhores do que Portugal. Dominámos sempre o jogo, apesar de na segunda parte Portugal ter também criado algumas ocasiões para marcar. Mas não me lembro de Portugal fazer um remate nos trinta primeiros minutos.

No final da primeira parte, sim, criaram uma ocasião de perigo e na segunda parte remataram duas vezes à trave. Mas nós tivemos sempre o controlo do jogo, criámos várias oportunidades para marcar, fomos uma equipa com atitude e fico contente com a exibição.

Não nos podemos esquecer que esta equipa de Portugal é campeã da Europa e da Liga das Nações. Precisávamos de adversários que ataquem bem e que defendem melhor para continuarmos a crescer e gostei francamente do jogo que fizemos.

Quantos mais jogos que fizermos, melhor vamos estar. A ideia que temos é clara, chamamos os jogadores que achamos que são bons para esta ideia e vamos trabalhando-a. E nota-se que estamos melhores porque os adversários vão tendo mais dificuldades para nos defrontar.

Às vezes perdemos o controlo do jogo e não gostei disso. Eu nunca gosto que as minhas equipas especulem. Dizem que gosto que os jogos fiquem loucos e partidos, é mentira. Mentira pura. Eu quero é sempre dominar, quero sempre controlar. E quando isso não acontece não gosto.»