O selecionador espanhol de sub-21 projetou esta quarta-feira «um jogo aberto, equilibrado e com muitos golos» frente a Portugal, nas meias-finais do Europeu da categoria.

«Vamos defrontar uma equipa com um perfil muito semelhante ao nosso e com jogadores que gostam de ter a bola. A luta será pelo controlo do jogo. Somos fiéis à ideia que temos. Não é o momento de mudar muita coisa, mas de reforçar as nossas virtudes», afirmou Luis de la Fuente, em conferência de imprensa.

«O que mais me preocupa é que Portugal é uma grande equipa, tem muito boas individualidades em todos os seus setores e trabalha em conjunto. A mensagem que quero passar é que teremos de ser nós próprios para nos impormos. É impossível não sofrer num jogo deste calibre, mas estamos convencidos das nossas forças», acrescentou.

A la rojita chega a esta fase invicta e com a defesa menos batida da competição, com apenas um golo sofrido, frente à Croácia, na última partida: «Saímos fortalecidos desse jogo e sabemos o que é sofrer. Esse golo, aos 90+4 minutos, podia ter feito muito dano, mas os nossos melhores minutos foram no prolongamento. Soubemos elaborar o jogo e chegar perto da área contrária, mas falta-nos aquela contundência e agressividade nos metros finais do campo.»

A Seleção Nacional de sub-21 defronta esta quinta-feira a Espanha, a partir das 17h00, em Maribor, na Eslovénia.