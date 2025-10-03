Já são conhecidos os 23 convocados de David Gordo, para a dupla jornada de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21. Espanha recebe a Noruega a 10 de outubro e quatro dias depois volta a jogar em casa frente à Finlândia.

Entre os eleitos, destaque para a estreia de Iván Fresneda (Sporting) e para a presença de Rafael Obrador (Benfica), que já havia sido chamado para os dois primeiros encontros da qualificação. Recorde-se que, na última convocatória, o lateral do Benfica estreou-se a marcar pela seleção, na vitória por 3-0 frente ao Chipre.

A seleção espanhola divide a liderança do grupo A com a Finlândia, com seis pontos.

Confira a lista completa de convocados para os sub-21 de Espanha: