Espanha: Obrador e Fresneda chamados para os sub-21
Lateral do Sporting é estreia na convocatória
Já são conhecidos os 23 convocados de David Gordo, para a dupla jornada de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21. Espanha recebe a Noruega a 10 de outubro e quatro dias depois volta a jogar em casa frente à Finlândia.
Entre os eleitos, destaque para a estreia de Iván Fresneda (Sporting) e para a presença de Rafael Obrador (Benfica), que já havia sido chamado para os dois primeiros encontros da qualificação. Recorde-se que, na última convocatória, o lateral do Benfica estreou-se a marcar pela seleção, na vitória por 3-0 frente ao Chipre.
A seleção espanhola divide a liderança do grupo A com a Finlândia, com seis pontos.
Confira a lista completa de convocados para os sub-21 de Espanha:
🚨 Lista de la @SEFutbol Sub-21 para los partidos ante Noruega y Finlandia.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 3, 2025
Los enfrentamientos tendrán lugar el viernes 10 de octubre en el Pedro Escartín de Guadalajara y el martes 14 en el estadio Castalia de Castellón de la Plana.
ℹ️ https://t.co/i1mpAe1Kic #NuestraBase |… pic.twitter.com/5lX0rbRyPi