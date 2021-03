Não há estreia na seleção sem praxe e normalmente isso implica cantar para os companheiros.

A seleção espanhola mostrou que a tradição ainda é o que era e, desta vez, Pedri, Dani Olmo, Bryan Gil, Robert Sánchez, Pedro Porro e Ferrán Torres foram os protagonistas.

Depois de ter sido titular no jogo de Espanha frente à Geórgia, o jogador do Sporting também não se saiu nada mal na praxe a cantar e dançar.

Sergio Ramos partilhou com o mundo, através das redes sociais, as imagens da praxe espanhola em que houve muita cantoria, dança e até anedotas. Veja as imagens no vídeo associado.