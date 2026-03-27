Na preparação para o Mundial 2026, a Espanha controlou na receção à Sérvia em Villarreal (3-0). Na noite desta sexta-feira, o avançado Oyarzabal adiantou os campeões da Europa aos 16 e 43 minutos. Na etapa complementar, entre trocas, o avançado Víctor Muñoz (Osasuna) entrou aos 63m e faturou aos 72m.

 

Na terça-feira (20h), no reduto do Espanyol – em Barcelona – a Espanha recebe o Egito, que nesta sexta-feira goleou a Arábia Saudita (4-0).

No Mundial 2026, a “Roja” vai medir forças com Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita no Grupo H.

RELACIONADOS
VÍDEO: Schjelderup assina golaço mas não evita derrota da Noruega
VÍDEO: Wirtz brilha e Alemanha aplica reviravolta na Suíça
Atenção, Sporting: Maxi Araújo titular no empate entre Inglaterra e Uruguai