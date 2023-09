O jogo entre Atlético de Madrid e Sevilha, da 4.ª jornada da Liga espanhola, foi adiado devido à previsão de chuva intensa na capital espanhola.

O anuncio foi feito pela Liga espanhola, que justificou esta decisão com «as más previsões meteorológicas para a tarde de hoje», estando prevista a queda de mais de 120 litros de água por metro quadrado.

Madrid está em estado de alerta dada a previsão de fortes chuvas ao longo do dia. O conselho municipal da capital deu instruções aos habitantes para que «permaneçam em casa» e apenas saiam «em caso de extrema necessidade».

Não foi revelada nova data para o jogo, que estava marcado para o final da tarde deste domingo (17h30 em Lisboa).

O Atlético de Madrid segue entre os segundos classificados do campeonato, com sete pontos, a cinco do líder Real Madrid, que já disputou quatro jogos, enquanto o Sevilha segue no 20.º e último lugar, sem qualquer ponto.