O Barcelona está de regresso à final da Taça do Rei depois de mais uma «remontada» histórica. Depois de ter comprometido a eliminatória no Sánchez Pizjuán, com uma derrota por 2-0, a equipa de Ronaldo Koeman, com Francisco Trincão no banco, acabou por vencer por 3-0 no Camp Nou no prolongamento, depois de Piqué ter feito o 2-0 já em tempo de compensação.

Ousmane Dembelé abriu o marcador aos doze minutos, renovando a esperança dos catalães que, assim, ficavam a apenas um golo de empatar a eliminatória. A equipa de Julen Lopetegui fechou-se bem na defesa da curta vantagem e contou com uma oportunidade soberana, aos 73 minutos, para matar a eliminatória, quando Mingueza faz falta sobre Ocampos na área, mas, na marcação do castigo máximo, o avançado do Sevilha permitiu a defesa de Ter Stegen e o jogo seguiu em aberto.

Já em tempo de compensação, com o Sevilha reduzido a dez, por expulsão de Fernando, já com Trincão em campo, Griezmann cruzou para a área e Piqué empatou a eliminatória, ditando que se jogasse mais trinta minutos. Estavam apenas decorridos quatro minutos do prolongamento quando Jordi Alba cruzou da esquerda e Braithaite rematou de cabeça junto ao primeiro poste. Vaclik ainda chegou à bola, mas não conseguiu evitar o golo e a festa do Barça.

O jogo seguiu intenso, o VAR ainda analisou uma situação de possível penálti para o Sevilha, por alegada mão de Lenglet na área, mas acabou por nada assinalar, abrindo espaço para muitos protestos da equipa andaluz. De Jong ainda foi expulso quando já estava no banco, mas a festa foi mesmo do Barça.