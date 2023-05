Sevilha e Betis empataram este domingo, sem golos, no dérbi andaluz da 35.ª jornada da Liga espanhola.

A jogar em casa, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilha esteve mais perto do golo, tendo o Betis jogado os minutos finais (10 de compensação) com menos um jogador por expulsão de Juan Miranda, aos 87m.

William Carvalho foi titular e esteve em campo 71 minutos, sendo substituído pelo nigeriano Akouokou. Por sua vez, outro português, o guarda-redes Rui Silva, ficou no banco dos béticos.

Resultados e classificação da Liga Espanhola

Com este resultado, o Betis mantém-se em sexto, com 56 pontos, a quatro do Villareal, que é quinto.

O Sevilha sobe a nono, com 48 pontos, e ainda disputa o último lugar de acesso à Europa, o sétimo, que é do Athletic de Bilbau, que soma 50 pontos.

De referir que o Sevilha pode apurar-se até para a Liga das Campeões da próxima época, caso vença a final da Liga Europa, que vai disputar com a Roma de José Mourinho.