Foram sete anos a jogar na Liga, e Fernando Reges não esquece Portugal.

Em entrevista à Radio Marca, o médio luso-brasileiro revelou que esta deve ser a última temporada no Sevilha e que o futuro passará pelo futebol nacional ou pelo Brasil.

«Acho que será a última [época no Sevilha]. Não vou mentir-vos. Tenho 36 anos, por isso acho que sim. Não posso dizer 100 por cento, mas posso dizer 99 por cento», afirmou o antigo jogador do FC Porto, que jogou também no Estrela da Amadora, emprestado.

«Espero fazer mais uma temporada muito boa, e que todas as pessoas sintam a minha falta. Talvez continue a minha carreira no Brasil ou em Portugal. Enquanto estiver no Sevilha, tenho de pensar aqui para que possamos fazer uma temporada muito boa», acrescentou.

Em junho, refira-se, Fernando já tinha confessado esse desejo em entrevista ao Maisfutebol: «Era uma possibilidade ótima. Gosto muito de Portugal. Não tive convite nenhum para regressar, mas é uma porta que eu deixo aberta porque é um país de que gosto. Seria muito bom, não só para mim, mas para minha família também.»