Jesús Navas despediu-se dos adeptos do Sevilha há cerca de uma semana e este domingo vai realizar o último jogo da carreira, precisamente frente ao Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Antes do último pontapé na bola, o internacional espanhol deu uma entrevista à «Marca» e revelou ter estado a jogar nos últimos três ou quatro anos com um problema na anca. Navas admitiu que quando realiza um jogo completo tem alguns dias que nem consegue andar e admitiu mesmo que tem feito um «sacrifício tremendo».

«Já estou a lidar com a lesão na anca há três ou quatro anos e por isso está complicado. Quando faço um jogo completo, no dia seguinte é difícil e há dias em que nem consigo andar. Acho que é o momento para tomar uma decisão, os meus companheiros conhecem o meu problema, porque me vêem a treinar. Esses seis meses foram uma loucura e a minha família nem sabe como consigo continuar, tem sido um sacrifício tremendo», começou por referir.

«Posso dizer que realizei todos os meus sonhos e tive várias alegrias, mas acordar e não poder tocar mais na bola vai ser difícil. No fim de contas, o futebol é a minha vida. Desfrutei ao máximo e isso foi o que me fez chegar até esta idade ainda no ativo, consegui desfrutar tanto no Sevilha como na seleção espanhola», acrescentou.

Na altura de escolher o mais importante de todos os títulos que conquistou na carreira, o defesa espanhol destacou a primeira Liga Europa com o Sevilha e o Campeonato do Mundo ao serviço de Espanha.

Com 976 jogos na carreira, Jesús Navas fez um total de 56 golos e é o jogador com mais encontros na história do Sevilha, clube pelo qual conquistou quatro títulos da Liga Europa, duas Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha.