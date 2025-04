O Sevilha anunciou, este domingo, a saída de García Pimienta do comando técnico da equipa.

O treinador espanhol de 50 anos foi contratado em junho do ano passado ao Las Palmas, e tinha contrato por mais uma época, no entanto não resistiu à quarta derrota consecutiva para o campeonato espanhol, a última na passada sexta-feira, frente ao Valencia, no Mestalla, por 1-0.

«Xavier García Pimienta foi demitido do cargo de treinador do Sevilha FC. O clube informou o treinador do Blanquirrojo que, após 31 jogos da Liga, já não é responsável pelo Sevilha FC. O Sevilha FC agradece a García Pimienta o seu trabalho durante estes meses, bem como o seu profissionalismo, e deseja-lhe as maiores felicidades nos seus desafios futuros», pode ler-se no comunicado do clube espanhol, publicado no sítio oficial.

García Pimienta abandona assim o Sevilha a sete jornadas do fim da temporada, com o clube a ocupar a 13.ª posição, com 36 pontos.