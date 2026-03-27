Espanha
Há 19 min
Sevilha: Marcão obtém nacionalidade espanhola
Defesa-central brasileiro de 29 anos está há quatro épocas em Espanha
RM
Defesa-central brasileiro de 29 anos está há quatro épocas em Espanha
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O Sevilha anunciou esta sexta-feira que o defesa-central Marcão cumpriu os requisitos necessários para obter a nacionalidade espanhola.
Nascido em Londrina, no Brasil, o jogador de 29 anos destacou-se no Galatasaray, depois de passagens por Rio Ave e Desp. Chaves, em Portugal, e defende o emblema espanhol há quatro temporadas, desde 2022/23.
Desde a chegada ao Sevilha, proveniente da Turquia, Marcão conta com 49 jogos e dois golos.
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TAGS: Espanha Sevilha Marcão Rio Ave Desp. Chaves
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