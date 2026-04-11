O Sevilha voltou aos triunfos para a Liga espanhola. Na receção ao Atlético Madrid – para a 31.ª jornada do campeonato – a formação da casa saiu vitoriosa (2-1), este sábado.

Odysseas Vlachodimos, guarda-redes ex-Benfica, foi titular pelo Sevilha. Fábio Cardoso, português ex-FC Porto, foi suplente não utilizado.

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Relativamente ao jogo, todos os golos surgiram nos primeiros 45 minutos. Cedo na partida, o internacional nigeriano Akor Adams fez o primeiro na partida através de uma grande penalidade (10m).

Javier Boñar respondeu do lado do Atlético Madrid na passagem do minuto 35. O jovem defesa de apenas 20 anos, que estava em estreia na equipa principal, surgiu ao segundo poste para cabecear para o golo do empate.

Ainda antes do intervalo a equipa da casa voltou à vantagem. Nemanja Gudelj, médio ex-Sporting, apareceu solto de marcação para fazer o golo na sequência de um canto (45+2m).

Com este trunfo (2-1), o Sevilha quebra a série de cinco jogo sem vencer e sai dos lugares de descida – está agora em 15.º com 34 pontos. O Atlético Madrid, por sua vez, é quarto com 57 pontos.

Também neste sábado, a Real Sociedad de Gonçalo Guedes empatou num jogo de loucos e o Barcelona solidificou a liderança com «show» de Yamal.

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