Vítor Pereira foi um dos treinadores contactados pelo Sevilha para substituir José Luis Mendilibar.

De acordo com o que soube o Maisfutebol, o português manteve durante os últimos dias conversas com o direção desportiva, num espécie de recolha de informação que o clube espanhol está a fazer.

Vítor Pereira faz parte de uma shortlist de técnicos que o Sevilha estuda e na qual entram também, entre outros, o espanhol Marcelino Toral e o austríaco Oliver Glasner, que na época passada orientou o Eintracht Frankfurt.

Depois de manter contactos com os treinadores que têm o perfil desejado, a direção desportiva vai esta terça-feira apresentar à cúpula presidida por Del Nildo as conclusões que retirou das conversas, de forma a permitir a eleição em conjunto do líder técnico pretendido.

Vítor Pereira, recorde-se, foi bicampeão no FC Porto e tem uma longa carreira internacional, com passagens por Alemanha, Turquia, Grécia, Arábia Saudita, China e Brasil. Está sem clube desde que deixou o Flamengo no início desta temporada.