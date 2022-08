O Sevilha e o Valladolid empataram nesta sexta-feira 1-1, num jogo da segunda jornada da liga espanhola em que as emoções ficaram guardadas para o final.

Só nos últimos 10 minutos surgiram os golos. Primeiro, a favor do Valladolid, por Anuar, que marcou após uma bela jogada individual.

O Sevilha empatou seis minutos depois, aos 86m, por Rekik, que aproveitou um enorme erro de Asenjo para empatar o jogo para a equipa de Lopetegui.

Pouco depois do golo do empate, uma falta dura em frente ao banco do Valladolid provocou uma enorme confusão que acabou com a expulsão do ex-Sporting Acuña e de Yamiq, dois jogadores que até já tinham sido substituídos.

O resultado permitiu a ambas as equipas somarem o primeiro ponto, depois de terem perdido na ronda inaugural.

No outro jogo do dia, o Rayo Vallecano venceu o Espanhol, em Barcelona, por 2-0. Antes de aparecerem os golos na partida, surgiram duas expulsões. Primeiro Lejeune, do Rayo Vallecano (16m), e depois para Gomez (30m). O primeiro golo foi apontado por Palazon aos 40m, sendo o segundo marcado aos 59m por Ciss.

Esta vitória deixa, à condição, o Rayo como lider da liga espanhola, com quatro pontos.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS)