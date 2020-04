As autoridades espanholas manifestaram-se preocupadas esta quinta-feira com o número de pessoas que não respeitam o período de quarentena, dando conta de um caso singular, em Elche, de um cidadão que já foi multado por 47 vezes por não respeitar as restrições impostas pelas autoridades sanitárias.

«Em relação aos números de ontem, foram aplicadas 4.217 multas, entre as quais destacamos um indivíduo de Elche que não cumpriu, pelo menos, em 47 ocasiões, pois já foi multado pelo polícia local por 28 vezes e outras 19 pela polícia nacional. Entretanto, foi detido e esperamos que não volte a falhar até ao final da temporada», revelou Pillar Allué, Comissária Principal da Polícia Nacional espanhola, no decorrer da habitual conferência de imprensa diária.