Quique Setién, treinador do Barcelona, revelou neste sábado não ter tido qualquer responsabilidade na contratação de Francisco Trincão, jogador português do Sp. Braga.

«Essa era uma operação que encontrei quando cheguei, o clube já a estava a trabalhar. É uma aposta do Barcelona e não tenho muito a dizer sobre ela», começou por dizer, citado pela Marca, resumindo: «No próximo ano contaremos e trabalharemos com ele».

Já sobre o plantel curto com que ficou no final deste mercado de inverno, o técnico desvalorizou, apontando para os jovens que podem surgir da equipa B.

«Temos menos jogadores, mas há a equipa B com jovens que estão preparados», disse, afirmando também preferir trabalhar com um plantel mais curto.

«Aquilo que mais me dói é fazer uma convocatória deixar alguém de fora. Prefiro trabalhar com menos gente porque assim estão mais empenhados. Ter os jogadores motivados é melhor do que ter 25 jogadores que jogam menos», concluiu.