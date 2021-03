Depois de não ter jogado na receção à Grécia, Pedro Porro vai fazer a estreia absoluta pela seleção AA de Espanha.



O lateral-direito do Sporting faz parte do onze titular apresentado por Luis Enrique para o duelo contra a Geórgia, ocupando o lugar que foi de Marcos Llorente no jogo anterior.



O Geórgia-Espanha está agendado para as 17h00.



O onze de Espanha: Unai Simón, Pedro Porro, Èric García, Diego Llorente e Alba; Busquets, Pedri e Fabián Ruiz; F. Torres, Morata e Bryan Gil.

🚨 ¡¡YA TENEMOS LA ALINEACIÓN OFICIAL DE ESPAÑA!!



👥 Este es el once inicial de @LUISENRIQUE21 para batirnos a Georgia en el segundo partido de la Fase de Clasificación para el Mundial de #Catar2022.



💪🏻 ¡¡A por los tres puntos, equipo!!#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/wkNeDXYjnm — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 28, 2021