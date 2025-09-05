Rafael Obrador estreou-se esta sexta-feira a marcar pelas camadas jovens da Espanha.

O lateral do Benfica abriu o marcador do encontro para a qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 frente ao Chipre e logo com um golaço.

Veja aqui o golo de Obrador:

