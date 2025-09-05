Espanha
Há 1h e 37min
VÍDEO: golaço de Obrador nos sub-21 da Espanha frente a Chipre
Lateral do Benfica abriu o marcador no primeiro jogo da qualificação rumo ao Euro 2027
GP
Lateral do Benfica abriu o marcador no primeiro jogo da qualificação rumo ao Euro 2027
GP
Rafael Obrador estreou-se esta sexta-feira a marcar pelas camadas jovens da Espanha.
O lateral do Benfica abriu o marcador do encontro para a qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 frente ao Chipre e logo com um golaço.
Veja aqui o golo de Obrador:
Continuar a ler
TAGS: Espanha Sub-21 Chipre Benfica Rafael Obrador
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS