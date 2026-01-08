Depois do Barcelona ter goleado o Ath. Bilbau, na primeira meia-final da Supertaça de Espanha, o Real Madrid superiorizou-se ao rival da cidade e venceu por 2-1, carimbando a passagem ao encontro decisivo da competição.

Apenas com uma ausência de peso (Mbappé), o encontro começou com outro protagonista do lado merengue e através de um lance já habitual no portefólio de Valverde.

Na conversão de um pontapé de livre, a largos metros da baliza de Oblak, o médio uruguaio só teve olhos para o golo e foi isso que fez. O guardião esloveno colocou apenas três homens na barreira, facilitou a tarefa de Valverde e este assinou um golaço de levantar qualquer estádio.

A partir daqui o Atlético conseguiu reagir bem ao golo sofrido e até dispôs das melhores ocasiões para marcar, mas teve pela frente um intransponível Courtois. Dentro da área ou fora dela, Sorloth e companhia tentaram de tudo para dar outro brilho ao resultado, mas certo é que o 1-0 se manteve até ao apito do árbitro para o recolher aos balneários.

No regresso para o segundo tempo, o mesmo domínio na posse da bola não impediu o Real Madrid de chegar ao 2-0, muito por «culpa» de Valverde. Depois do golo, o uruguaio serviu Rodrygo na perfeição e o avançado brasileiro só teve de desviar a bola do alcance de Oblak para finalizar com sucesso e dar outro conforto aos merengues (ou assim se pensava).

Isto porque não foram poucos os avisos que Sorloth foi deixando no decorrer da primeira parte e que se converteram em golo, pouco depois. Na sequência de um cruzamento para o coração da área, o avançado norueguês fez o que melhor sabe e marcou pela sexta vez em dérbis diante do rival de Madrid.

Quando se pensava que este momento poderia galvanizar a equipa de Simeone para o golo do empate ou até mesmo uma eventual reviravolta, os colchoneros não tiveram capacidade para se impor a uma exibição inspirada de Courtois. De resto, ambos os guarda-redes estiveram em bom plano durante os mais de 90 minutos.

Nota para uma picardia entre Vinicius e Diego Simeone, no momento da substituição do avançado brasileiro e que acabou por envolver elementos de ambos os bancos de suplentes.

Este triunfo coloca o Real Madrid na final da Supertaça de Espanha, frente ao Barcelona, naquela que é a quarta vez consecutiva que ambos os clubes vão discutir o troféu. O encontro está marcado para este domingo, a partir das 19h, e de novo no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita.