Lamine Yamal filmou um pouco dos bastidores da festa do Barcelona, após conquistar a Supertaça da Espanha, e há um excerto da transmissão que já se tornou viral nas redes sociais.

Durante o direto, Yamal aparentemente capta o momento em que Szczesny surge a fumar dentro do balneário e as reações começaram a surgir. Não é novo que o guardião polaco seja fumador, já que o próprio admitiu em diversas entrevistas ter perdido a «luta contra o tabaco».

Ora, o que gerou ainda mais curiosidade foi o facto de Yamal ter rodado a câmara para si mesmo no exato momento em que surge fumo perto de Szczesny, mas sobretudo a frase que proferiu segundos depois: «Isto aqui não se pode gravar».

Assista aqui ao momento:

Além disso, já na saída do estádio, enquanto era solicitado pelos adeptos para tirar algumas fotografias, Szczesny foi questionado sobre a forma como iria festejar a conquista da Supertaça e atirou em jeito de brincadeira: «Já o sabes».