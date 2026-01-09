Kylian Mbappé aterrou na noite desta sexta-feira em Jeddah, na Arábia Saudita, e pode ser um «reforço» de peso para Xabi Alonso, a poucos dias da final da Supertaça de Espanha.

O internacional francês está a contas com uma entorse no joelho esquerdo e é a principal dúvida nos merengues para o encontro deste domingo, frente ao Barcelona. De acordo com a Marca, todos os cenários estão em cima da mesa e a titularidade é uma hipótese até ao «dia D». 

Recorde-se que Mbappé falhou os últimos dois jogos do Real Madrid, um frente ao Betis para a Liga Espanhola e o outro diante do Atlético Madrid, precisamente na meia-final da Supertaça de Espanha. O francês é o melhor marcador da equipa, esta temporada, com 29 golos em 24 jogos pela equipa principal.

Assista aqui à chegada de Mbappé a Jeddah: 

