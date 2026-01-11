VÍDEO: Raphinha bisa em Jedá e Barcelona volta a levantar a Supertaça
Brasileiro bisou na final frente ao Real Madrid (3-2) e confirmou o título pela segunda época consecutiva
O Barcelona conquistou a Supertaça de Espanha pela segunda vez consecutiva, ao bater o Real Madrid por 3-2, em Jedá, num El Clásico que voltou a provar que, quando aquece, raramente desilude.
Depois de um início morno, a final transformou-se num espetáculo de golos, emoção e momentos individuais de alto nível, com Raphinha a assumir o papel de herói.
Os catalães começaram com mais bola, mas sem criar perigo nos primeiros minutos. A primeira grande ocasião pertenceu ao Real Madrid: Vinícius Júnior, aos 15 minutos, fugiu pela esquerda e surgiu isolado perante Joan García, mas o remate saiu fraco e facilitou a defesa do guarda-redes blaugrana.
A resposta do Barcelona surgiu em crescendo e teve em Raphinha a principal figura. O brasileiro avisou aos 27 minutos, com um remate defendido por Courtois, voltou a falhar aos 36 minutos após nova intervenção do guardião belga, mas à terceira não perdoou. Numa arrancada cheia de convicção, encarou a defensiva merengue e atirou rasteiro e cruzado, junto ao poste direito, para o 1-0.
Só podia ser ele, Raphinha abre o marcador no El Clásico 😎#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçadeEspanha #Barcelona #RealMadrid pic.twitter.com/NdxzJlOkH6— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026
O Real Madrid não demorou a reagir e fê-lo com arte. Já em tempo de compensação da primeira parte, Vinícius Júnior voltou a assumir protagonismo: túnel a Koundé e finalização rasteira para o empate, num lance de puro talento individual (45m+2).
QUE MALDADE, VINI JR 😱#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçadeEspanha #Barcelona #RealMadrid pic.twitter.com/vmm23iGsKV— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026
A resposta blaugrana foi imediata. Pedri encontrou Lewandowski com um passe de luxo e o avançado polaco, com enorme frieza, picou a bola por cima de Courtois para o 2-1 (45m+4). O festival de golos antes do intervalo ainda não tinha terminado: num canto, a bola percorreu os ferros após desvio de Raphinha e cabeceamento de Huijsen, sobrando para Gonzalo García, que, na recarga, fez o 2-2 (45m+6).
Chapelada de Lewandowski 🧢#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçadeEspanha #Barcelona #RealMadrid pic.twitter.com/V59bvS1Kbw— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026
Gonzalo García fechou uma primeira parte de loucos em Jeddah 😱
(Aquele corte de Raphinha 🥵 )#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçadeEspanha #Barcelona #RealMadrid pic.twitter.com/kzqK5iNoiM
— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026
A segunda parte começou com uma boa oportunidade do Real Madrid. Vinícius voltou a fazer das suas na ala esquerda, fletiu para o meio e rematou forte, mas Joan García aplicou-se para evitar novo golo merengue.
O jogo tornou-se mais «pesado», mas voltou a sorrir ao Barcelona aos 73 minutos. Dani Olmo descobriu Raphinha, o brasileiro escorregou no momento do remate, a bola ainda sofreu um ressalto em Asencio e apanhou Courtois em contrapé, selando o 3-2 decisivo.
Raphinha a bisar com alguma sorte 🍀#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçadeEspanha #Barcelona #RealMadrid pic.twitter.com/XgEI3n3fuy— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026
Até ao final, Frenkie de Jong ainda foi expulso depois de uma entrada dura sobre Mbappé que regressou de lesão, mas mesmo em inferioridade numérica os catalães conseguiram manter a vantagem. Muito podem agradecer a Joan García que em cima do final, conseguiu travar os remates de Carreras (ex-Benfica) e Asencio.
Com este triunfo, o Barcelona soma a 16.ª Supertaça espanhola da história, a segunda consecutiva, e continua no topo das equipas que mais vezes venceram o troféu.