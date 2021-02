O Athletic Bilbao apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça do Rei, ao derrotar os penáltis o Betis.

No tempo regulamentar, registou-se um empate a uma bola: Juanmi deu vantagem aos béticos, que contaram com William Carvalho a titular, aos 84 minutos, mas Raul García levou o jogo para prolongamento com um golo aos 90+4 minutos.

Na meia-hora extra o resultado não sofreu alterações e, no desempate por penáltis, sorriram os bascos, por 4-2.

O Athletic junta-se a Barcelona, Levante e Sevilha nas «meias» da Taça do Rei.