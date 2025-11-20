Poucos dias depois da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ter anunciado que as próximas três finais da Taça do Rei vão ser jogadas no Estádio La Cartuja, em Sevilha, surgem complicações com a data da edição desta temporada.

A final, inicialmente marcada para 25 de abril, coincide com o sábado da Feira de Sevilha, o que levanta um desafio logístico para as autoridades e os organizadores. A RFEF e a Câmara Municipal de Sevilha já se encontram em contacto para discutir datas alternativas que assegurem as normas de segurança e mobilidade para os adeptos presentes.

Embora o calendário desportivo tenha sido divulgado a 30 de junho de 2025, nessa altura o processo de candidatura para acolher a final da Taça do Rei da presente temporada ainda não tinha sido lançado. Só a 17 de novembro é que foi conhecido o estádio que recebe a final, e por isso é que esta questão só se levanta agora.

Aparentemente, não é só em Portugal que as feiras locais condicionam o calendário competitivo, como aconteceu com a Feira das Colheitas em Arouca no final de setembro. A diferença é que em Espanha o problema é identificado o quanto antes e a solução é discutida com maior antecedência.