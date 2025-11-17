As próximas três finais da Taça do Rei de Espanha de futebol vão ser disputadas no Estádio La Cartuja, em Sevilha, entre 2025/26 e 2027/28, revelou esta segunda-feira o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa na capital da Andaluzia, onde os campeões europeus de seleções recebem a Turquia na terça-feira, no fecho do Grupo E de qualificação europeia, e devem garantir a presença no Mundial2026.

Palco das derradeiras seis finais da Taça do Rei, o Estádio La Cartuja prepara-se agora para receber mais três decisões do troféu, das quais a primeira está prevista para 25 de abril do próximo ano, seguindo-se os embates decisivos das edições 2026/27 e 2027/28.

O «Olímpico de Sevilha» foi alvo de obras nos últimos anos e tornou-se o terceiro maior em Espanha, atrás dos de Barcelona e Real Madrid, ao ter a sua capacidade ampliada para quase 71 mil lugares sentados, fazendo parte da lista de recintos propostos pela candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos à organização do Campeonato do Mundo de 2030.

O Betis instalou-se temporariamente no La Cartuja desde esta época e até 2028, devido às obras de renovação do Benito Villamarín.