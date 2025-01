O Real Madrid recebeu e venceu o Celta de Vigo por 4-2, no jogo dos «oitavos» da Taça do Rei.

Perante um Santiago Bernabéu quase cheio, os merengues chegaram ao intervalo na frente do marcador, graças ao golo de Mbappé. Logo a abrir o segundo tempo, o Real dobrou a vantagem e Vinicius Júnior também colocou o nome na lista de marcadores.

Ora, tudo parecia apontar para o triunfo da formação de Madrid, mas o que é certo é que o Celta de Vigo não baixou os braços e ainda assustou os adeptos da casa, com os golos de Bamba (83 minutos) e Marcos Alonso de grande penalidade (90+1 minutos).

Do banco de suplentes, Ancelotti lançou alguns «pesos pesados» e o Real Madrid ganhou outro fôlego nos 30 minutos adicionais, com as individualidades a virem ao de cima.

Aos 108 minutos, Endrick recebeu a bola dentro da área e demonstrou frieza máxima no momento do remate. Um pontapé «seco» levou a bola até ao canto direito da baliza e sem qualquer hipótese para o guardião do Celta.

Pouco depois, o Real Madrid chegou ao 4-2 e novamente com um lance de levantar qualquer estádio. Como já tem sido habitual, Valverde teve tempo e espaço para rematar de fora da área e assinar um autêntico golaço.

Este acabou por ser o melhor período dos merengues no encontro, já que até final houve ainda tempo para o «bis» de Endrick, que na sequência de um pontapé de canto recebeu a bola de costas para a baliza e tocou de calcanhar para o 5-2 final.