Jogo de loucos em Madrid. O Real trazia vantagem de um golo no agregado da meia-final da Taça do Rei e teve de sofrer para confirmar o bilhete para a final da competição.

O golo da vitória surgiu aos 115 minutos, no prolongamento por Antonio Rudiger, num 4-4 disputado até ao último segundo. Um canto acabou por fazer a diferença.

O primeiro golo surgiu de uma arrancada de Barrenetxea, aos 16 minutos, a finalizar uma jogada rápida dos bascos.

15 minutos depois, Endrick mostrou créditos de goleador com uma finalização em chapéu sobre o guarda-redes, empatando a partida.

Num lance infeliz, David Alaba desviou a bola para a própria baliza e pôs a Real Sociedad de novo na frente.

Aos 80 minutos, o capitão Oyarzabal marcou um golo caricato, às três tabelas, mas que punha a Real Sociedad em frente na eliminatória.

Porém, aos 82m, o Real Madrid respondeu com um golo de Bellingham após assistência de Vini Jr. Aos 85m, Tchouameni pôs os blancos de novo em vantagem no agregado, na sequência de um canto.

Mas o jogo estava longe de estar terminado. Já nos descontos, Oyarzabal fez o segundo golo da conta pessoal e empatou a eliminatória em 4-4. Prolongamento em Madrid.

Na sequência de um canto, Rudiger soltou-se da marcação e fez o golo do triunfo, aos 115 minutos. A final da Taça do Rei acontece dia 26 de abril, no estádio La Cartuja, em Sevilha.