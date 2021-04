VÍDEO: adeptos do Athletic saem à rua e provocam o caos em Bilbao Milhares de pessoas quiseram juntar-se nas imediações do Estádio San Mamés a poucas horas da final da Taça do Rei frente à Real Sociedad, mas a situação descontrolou-se com a chegada da polícia para dispersar a multidão; várias pessoas foram identificadas e uma jovem foi transportada para o hospital