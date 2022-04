O Betis conquistou este sábado a terceira Taça do Rei da história do clube e juntou mais um título ao palmarés. As últimas vitórias do clube de Sevilha na prova remontam às temporadas 2004/05 e 1976/77. Além disso, conseguiu o título de campeão espanhol em 1934/35.

Já poucos se devem recordar dessas conquistas, mas o avô de David é um deles. Na rede social Twitter, o neto de um fervoroso adepto do Betis partilhou as emoções do avô ao assistir pela televisão às grandes penalidades diante do Valencia, que confirmaram a vitória na final. Um momento de «nervos à flor da pele» que só terminou quando Juan Miranda cobrou com sucesso o último penálti e fez o senhor sevilhano, do alto dos seus 97 anos, erguer o cachecol verde e branco, em sinal de orgulho e alegria.

O jogador do Betis, de resto, não ficou indiferente ao vídeo e pediu que desfrutassem do feito alcançado.

Veja o momento: