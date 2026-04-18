VÍDEO: Guedes assiste e Real Sociedad conquista Taça do Rei nos penáltis
Encontro terminou com um 2-2 após prolongamento e Pablo Marín confirmou quarta Taça do Rei na história dos bascos
A noite deste sábado é de festa para os jogadores e adeptos da Real Sociedad, que levou a melhor sobre o Atlético Madrid nos penáltis (2-2 foi o resultado em 120 minutos) e conquistou a quarta Taça do Rei da sua história.
Gonçalo Guedes foi titular no conjunto basco e uma entrada mais bem conseguida no encontro era praticamente impossível. Logo aos 15 segundos, o avançado português cruzou de pé esquerdo para o coração da área e o cabeceamento de Barrenetxea terminou no fundo da baliza.
Este momento levou à loucura os milhares de adeptos presentes no Estádio de La Cartuja, que há poucos dias foi palco da vitória do Sp. Braga sobre o Betis, na segunda mão dos «quartos» da Liga Europa.
Do outro lado, nota para uma exibição fantástica de Lookman no primeiro tempo, que culminou com o golo do 1-1, aos 19 minutos. Após receber a bola dentro da área, o nigeriano teve tempo e espaço para rematar e o guarda-redes nada conseguiu fazer para evitar o empate.
Apesar deste momento de inspiração de Lookman, o Atlético quase nunca conseguiu ter bola no meio-campo adversário e o resultado sofreu alterações ao intervalo, com alguma naturalidade. Uma saída em falso de Musso deixou Guedes maltratado e o árbitro assinalou grande penalidade. Da marca dos onze metros, Oyarzabal não tremeu e fez o 2-1.
A diferença manteve-se até ao intervalo e as duas equipas vieram com maior equilíbrio para os segundos 45 minutos. Ainda assim, o Atlético esteve quase sempre com a posse da bola e acabou por fazer o 2-2 através do suspeito do costume. É uma verdadeira obra de arte de Julián Alvarez, que tirou um adversário do caminho com classe e rematou de pé esquerdo, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.
O avançado argentino ainda teve nos pés a possibilidade de dar a vitória ao Atlético em cima do apito do árbitro, só que o jogo acabou por seguir para o prolongamento. Aí não houve grande história para contar, sendo que tudo acabou por se decidir no desempate por grandes penalidades.
Entre os postes, Unai Marrero brilhou e defendeu dois dos cinco penáltis marcados pelo adversário, com Pablo Marín a confirmar a conquista da quarta Taça do Rei na história do clube. A última vez que tinha levantado o troféu aconteceu em 2019/20, graças ao golo solitário de Oyarzabal frente ao Ath. Bilbao.