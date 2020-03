O Mirandés foi derrotado pela Real Sociedad em jogo da segunda mão das meias finais da Taça do Rei, por 1-0 (3-1 no total das duas mãos) e viu assim o sonho de disputar a final chegar ao fim.

Apesar da desilusão, os adeptos mostraram o seu orgulho pela caminhada histórica e agradeceram no final do jogo, em uníssono, com um incrível «viking clap», celebração que se tornou famosa no Euro 2016.

Recorde-se que a equipa do segundo escalão foi um verdadeiro tomba-gigantes: eliminou o Celta de Vigo, o Sevilha e, finalmente, o Villarreal.