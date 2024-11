O Levante voltou a entrar em campo depois das fortes cheias causadas pela tempestade Dana que fizeram 225 mortes na Comunidade Valenciana.

A equipa da segunda divisão espanhola defrontou este sábado o Elche. Antes da partida, o clube fez uma sentida homenagem às vítimas, entrando em campo com camisolas sujas de lama, remetendo para o estado em que ficaram as cidades do sudeste espanhol.

O treinador do Levante, Julián Calero, não conseguiu suster as lágrimas de emoção durante a homenagem. O técnico de 54 anos sempre foi muito crítico para as autoridades espanholas, por permitirem jogos durante o fim-de-semana da catástrofe que se abateu em Espanha.

O Levante publicou nas redes socias um vídeo mostrando a emoção vivida por Calero, dizendo que as lágrimas do treinador «são as lágrimas de todo o povo valenciano».